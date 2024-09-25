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    • «Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    «Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    26 сентября 2024 года на стадионе «Групама Стэдиум» состоится матч 1-го тура Лиги Европы между французским «Лионом» и греческим «Олимпиакосом». Оба клуба идут в поисках стабильных результатов, и это противостояние может определить их дальнейший путь в турнире.

    «Лион»

    «Лион» переживает непростые времена. В последних 5 матчах они забили 6 голов, но пропустили целых 11, что свидетельствует о проблемах в обороне. Особенно это было заметно в последней игре против «Марселя», где «Лион» уступил со счeтом 2:3. Несмотря на нестабильную игру в защите, «Лион» регулярно забивает, что может стать ключевым фактором в их предстоящем матче против «Олимпиакоса».

    Последние матчи:

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» показывает уверенную игру в Лиге Европы и внутренних соревнованиях. В последних 5 матчах они забили 8 голов и пропустили всего 3. Несмотря на поражение в последней игре против «Ариса», команда остаeтся грозным соперником. «Олимпиакос» отличается стабильной обороной, пропуская в среднем 0.60 гола за игру, и активной атакой, забивая 1.60 гола за матч. Учитывая их форму, можно ожидать, что они окажут серьeзное сопротивление «Лиону».

    Последние матчи:

    • «Арис» 2:1 «Олимпиакос»
    • «Олимпиакос» 0:0 «Панэтоликос»
    • «Ламия» 0:3 «Олимпиакос»
    • «Олимпиакос» 2:1 «Каллитея»
    • «Волос» 0:2 «Олимпиакос»

    Личные встречи

    Исторически «Лион» имеет преимущество над «Олимпиакосом», выиграв 3 из 4 последних встреч. Однако их последняя встреча состоялась в 2005 году, и с тех пор команды значительно изменились.

    Последние встречи:

    • Лига чемпионов, 01.11.2005: «Олимпиакос» 1:4 «Лион»
    • Лига чемпионов, 19.10.2005: «Лион» 2:1 «Олимпиакос»
    • Лига чемпионов, 07.11.2000: «Лион» 1:0 «Олимпиакос»
    • Лига чемпионов, 20.09.2000: «Олимпиакос» 2:1 «Лион»

    Статистика

    «Лион»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Олимпиакос»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая нестабильную оборону «Лиона» и хорошую форму «Олимпиакоса», можно ожидать результативную игру с обеих сторон. «Лион» силeн дома, но их защита может стать уязвимостью против организованной игры греческой команды.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Олимпиакоса» или ничья – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

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    «Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 10:12
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