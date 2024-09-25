26 сентября 2024 года на стадионе «Групама Стэдиум» состоится матч 1-го тура Лиги Европы между французским «Лионом» и греческим «Олимпиакосом». Оба клуба идут в поисках стабильных результатов, и это противостояние может определить их дальнейший путь в турнире.

«Лион»

«Лион» переживает непростые времена. В последних 5 матчах они забили 6 голов, но пропустили целых 11, что свидетельствует о проблемах в обороне. Особенно это было заметно в последней игре против «Марселя», где «Лион» уступил со счeтом 2:3. Несмотря на нестабильную игру в защите, «Лион» регулярно забивает, что может стать ключевым фактором в их предстоящем матче против «Олимпиакоса».

Последние матчи:

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» показывает уверенную игру в Лиге Европы и внутренних соревнованиях. В последних 5 матчах они забили 8 голов и пропустили всего 3. Несмотря на поражение в последней игре против «Ариса», команда остаeтся грозным соперником. «Олимпиакос» отличается стабильной обороной, пропуская в среднем 0.60 гола за игру, и активной атакой, забивая 1.60 гола за матч. Учитывая их форму, можно ожидать, что они окажут серьeзное сопротивление «Лиону».

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Лион» имеет преимущество над «Олимпиакосом», выиграв 3 из 4 последних встреч. Однако их последняя встреча состоялась в 2005 году, и с тех пор команды значительно изменились.

Последние встречи:

Лига чемпионов, 01.11.2005: «Олимпиакос» 1:4 «Лион»

Лига чемпионов, 19.10.2005: «Лион» 2:1 «Олимпиакос»

Лига чемпионов, 07.11.2000: «Лион» 1:0 «Олимпиакос»

Лига чемпионов, 20.09.2000: «Олимпиакос» 2:1 «Лион»

Статистика

«Лион»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

«Олимпиакос»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая нестабильную оборону «Лиона» и хорошую форму «Олимпиакоса», можно ожидать результативную игру с обеих сторон. «Лион» силeн дома, но их защита может стать уязвимостью против организованной игры греческой команды.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Олимпиакоса» или ничья – коэффициент 1.75

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.