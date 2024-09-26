26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-1-3-3-1
20
Перри
3
Тальяфико
15
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
39
Фофана
91
Ляказетт
3-3-1-1-2
19
Цолакис
5
Пирола
6
Карму
45
Рецос
23
Родиней
32
Хецце
3
Ортега
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
11
Яремчук
9
Эль-Кааби
7
Нуама
14
Диавара
14
Диавара
7
Нуама
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
10
Шерки
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Шерки
39
Фофана
10
Заа
10
Заа
39
Фофана
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
5
Пирола
6
Стаменич
6
Стаменич
5
Пирола
22
Шикинью
99
Вельде
99
Вельде
22
Шикинью
14
Дани Гарсия
10
Виллиан
10
Виллиан
14
Дани Гарсия
11
Яремчук
19
Костулас
19
Костулас
11
Яремчук
Остались в запасе
Лион
Олимпиакос
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Лион - Олимпиакос
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
14
Офсайды
3
5
Количество передач
592
349
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Олимпиакоса», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»