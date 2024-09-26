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  • «Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

26 сентября 2024, 20:50
Лион
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
65' Р. Шерки 71' С. Бенрахма
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
2-1-3-3-1
20
Перри
3
Тальяфико
15
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
39
Фофана
91
Ляказетт
3-3-1-1-2
19
Цолакис
5
Пирола
6
Карму
45
Рецос
23
Родиней
32
Хецце
3
Ортега
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
11
Яремчук
9
Эль-Кааби
7
Нуама
14
Диавара
14
Диавара
7
Нуама
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
10
Шерки
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Шерки
39
Фофана
10
Заа
10
Заа
39
Фофана
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
5
Пирола
6
Стаменич
6
Стаменич
5
Пирола
22
Шикинью
99
Вельде
99
Вельде
22
Шикинью
14
Дани Гарсия
10
Виллиан
10
Виллиан
14
Дани Гарсия
11
Яремчук
19
Костулас
19
Костулас
11
Яремчук
Остались в запасе
Лион
Олимпиакос
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
21
Теофанис Бакулас
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Лион - Олимпиакос
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
14
Офсайды
3
5
Количество передач
592
349
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Олимпиакоса», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Олимпиакос»

«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Олимпиакос Лион
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