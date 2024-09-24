25 сентября 2024 года на «СКС-Арене» состоится матч 15-го тура Второй лиги, где «Севастополь» примет «Астрахань». Обе команды находятся рядом в турнирной таблице, и игра обещает быть напряженной.
«Севастополь»
«Севастополь» занимает 6-е место в турнирной таблице с 42 очками после 23 туров. Команда в последних матчах демонстрирует стабильную форму, хотя недавно проиграла «Рубину» из Ялты со счетом 1:2. Лучший бомбардир команды – A. Obolentsev, на его счету 7 голов в 19 матчах. В последних 5 играх «Севастополь» забивает 8 голов и пропускает 5.
Последние матчи:
- «Севастополь» 1:2 «Рубин» Ялта
- «Алания-2» Владикавказ 1:3 «Севастополь»
- «Севастополь» 0:0 «Ангушт»
- «Дружба» 1:2 «Севастополь»
- «Севастополь» 2:1 «Нарт» Черкесск
«Астрахань»
«Астрахань» идет на 7 месте с 40 очками. Команда не может победить в трех последних играх, пропуская в среднем 1.80 гола за матч. Лучший бомбардир команды – Марк Полушин, который забил 6 голов в 21 матче. Несмотря на серию неудач, «Астрахань» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях.
Последние матчи:
- «Астрахань» 1:3 «Ростов-2»
- «Динамо-2» Махачкала 1:1 «Астрахань»
- «Астрахань» 0:3 «Форте»
- «Астрахань» 1:2 «Волгарь» (Кубок)
- «Строитель» Каменск-Шахтинский 0:2 «Астрахань»
Личные встречи
У команд не было личных встреч в рамках профессиональных турниров, что добавляет интригу в этот матч. Ожидается, что обе команды подойдут к встрече с осторожностью.
Статистика
«Севастополь»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
«Астрахань»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды показывают неоднозначные результаты в последних играх, но «Севастополь» выглядит более уверенно, особенно на домашнем стадионе. «Астрахань» имеет проблемы в обороне, что может сыграть на руку хозяевам. «Севастополь» имеет больше шансов на победу, учитывая их стабильные выступления.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Севастополя» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Севастополя» за коэффициент 2.00.