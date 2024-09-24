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    • «Севастополь» – «Астрахань»: прогноз на матч Второй лиги – 25 сентября 2024

    «Севастополь» – «Астрахань»: прогноз на матч Второй лиги – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на «СКС-Арене» состоится матч 15-го тура Второй лиги, где «Севастополь» примет «Астрахань». Обе команды находятся рядом в турнирной таблице, и игра обещает быть напряженной.

    «Севастополь»

    «Севастополь» занимает 6-е место в турнирной таблице с 42 очками после 23 туров. Команда в последних матчах демонстрирует стабильную форму, хотя недавно проиграла «Рубину» из Ялты со счетом 1:2. Лучший бомбардир команды – A. Obolentsev, на его счету 7 голов в 19 матчах. В последних 5 играх «Севастополь» забивает 8 голов и пропускает 5.

    Последние матчи:

    «Астрахань»

    «Астрахань» идет на 7 месте с 40 очками. Команда не может победить в трех последних играх, пропуская в среднем 1.80 гола за матч. Лучший бомбардир команды – Марк Полушин, который забил 6 голов в 21 матче. Несмотря на серию неудач, «Астрахань» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч в рамках профессиональных турниров, что добавляет интригу в этот матч. Ожидается, что обе команды подойдут к встрече с осторожностью.

    Статистика

    «Севастополь»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Астрахань»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды показывают неоднозначные результаты в последних играх, но «Севастополь» выглядит более уверенно, особенно на домашнем стадионе. «Астрахань» имеет проблемы в обороне, что может сыграть на руку хозяевам. «Севастополь» имеет больше шансов на победу, учитывая их стабильные выступления.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Севастополя» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Севастополя» за коэффициент 2.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 11:55
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