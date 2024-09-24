25 сентября 2024 года на «СКС-Арене» состоится матч 15-го тура Второй лиги, где «Севастополь» примет «Астрахань». Обе команды находятся рядом в турнирной таблице, и игра обещает быть напряженной.

«Севастополь»

«Севастополь» занимает 6-е место в турнирной таблице с 42 очками после 23 туров. Команда в последних матчах демонстрирует стабильную форму, хотя недавно проиграла «Рубину» из Ялты со счетом 1:2. Лучший бомбардир команды – A. Obolentsev, на его счету 7 голов в 19 матчах. В последних 5 играх «Севастополь» забивает 8 голов и пропускает 5.

Последние матчи:

«Астрахань»

«Астрахань» идет на 7 месте с 40 очками. Команда не может победить в трех последних играх, пропуская в среднем 1.80 гола за матч. Лучший бомбардир команды – Марк Полушин, который забил 6 голов в 21 матче. Несмотря на серию неудач, «Астрахань» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было личных встреч в рамках профессиональных турниров, что добавляет интригу в этот матч. Ожидается, что обе команды подойдут к встрече с осторожностью.

Статистика

«Севастополь»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

«Астрахань»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды показывают неоднозначные результаты в последних играх, но «Севастополь» выглядит более уверенно, особенно на домашнем стадионе. «Астрахань» имеет проблемы в обороне, что может сыграть на руку хозяевам. «Севастополь» имеет больше шансов на победу, учитывая их стабильные выступления.

Рекомендации для ставок:

Победа «Севастополя» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Севастополя» за коэффициент 2.00.