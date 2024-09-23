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    Кекер прокомментировал поражение от «Астаны»

    Главный тренер «Ордабасы» Кирилл Кекер прокомментировал поражение в матче 21-го тура КПЛ против «Астаны» – 2:4.

    – Болезненное поражение. Мы готовились немножко к другому. Но проиграли много единоборств ключевых и в связи с этим пропустили необязательные голы. Но у нас тоже были возможности. Тот план, который мы выбрали, он работал. Но вот эти единоборства решили исход матча. Те люди, которые вышли, – мы за счет них хотели оживить игру в атаке, чтобы у нас были быстрые фланги, создать давление на игроков обороны «Астаны». Не всe получилось. Но, в любом случае, у меня претензий к игрокам нет. Больше к себе, наверное, претензии.

    – А претензий к судьям нет?

    – (смеется) К судьям... К судьям у меня нет претензий. У нас много говорят о разных вещах, но давайте будем откровенны: наверное, ни в одной стране Европы нет команд, которым по несколько игр переносят. Пока мы не сделаем правильную структуру нашего чемпионата, у нас периодически будут возникать проблемы. Не в этой игре, а в целом. Мы должны выработать какую-то структуру, которая будет наша, которой мы будем гордиться... А так – пока много ситуаций в чемпионате, когда у одной команды – столько игр, у другой – столько, у третьей – столько... Много таких вещей, и в связи с этим многие вещи непонятны.

    • «Ордабасы» занимает 4-ю строчку в КПЛ (33 очка).
    • «Астана» расположилась на 5-ой строчке с отставанием в 3 балла.

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    Источник: сообщество «Астаны» в социальной сети X

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    23.09.2024 16:47
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