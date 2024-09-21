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    • «Нефтехимик» – «Алания»: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 21 сентября

    «Нефтехимик» – «Алания»: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 21 сентября

    В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги встречаются «Нефтехимик» и «Алания». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).

    «Нефтехимик»

    Команда Кирилла Новикова набрала 12 очков и находится на 12-м месте. «Нефтехимик» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 9:12.

    Последние результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

    • 15.09.24 СКА – «Нефтехимик» – 2:0;
    • 08.09.24 «Нефтехимик» – «Енисей» – 0:1;
    • 01.09.24 КАМАЗ – «Нефтехимик» – 0:0.

    «Алания»

    «Алания» набрала 9 очков и занимает 16-е место. Подопечные Спартака Гогниева добыли 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 6:9.

    Предыдущие результаты «Алания» в Первой лиге:

    • 14.09.24 «Алания» – КАМАЗ – 0:2;
    • 07.09.24 «Алания» – «Сочи» – 1:1;
    • 31.08.24 «Урал» – «Алания» – 3:1.

    Очные встречи в Первой лиге

    • 03.03.24 «Нефтехимик» – «Алания» – 3:0;
    • 24.07.23 «Алания» – «Нефтехимик» – 1:0;
    • 05.03.23 «Нефтехимик» – «Алания» – 0:0;
    • 14.08.22 «Алания» – «Нефтехимик» – 1:0;
    • 06.05.22 «Нефтехимик» – «Алания» – 5:2.

    Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Алания»

    Обе команды не блещут результативностью – особенно это касается «Алании». В очном противостоянии голевой феерии не будет. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.53.

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    «Нефтехимик» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 09:49
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