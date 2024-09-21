В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги встречаются «Нефтехимик» и «Алания». Игра состоится в Нижнекамске, начало – в 18:00 (мск).

«Нефтехимик»

Команда Кирилла Новикова набрала 12 очков и находится на 12-м месте. «Нефтехимик» добыл 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 9:12.

Последние результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

15.09.24 СКА – «Нефтехимик» – 2:0;

08.09.24 «Нефтехимик» – «Енисей» – 0:1;

01.09.24 КАМАЗ – «Нефтехимик» – 0:0.

«Алания»

«Алания» набрала 9 очков и занимает 16-е место. Подопечные Спартака Гогниева добыли 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 6:9.

Предыдущие результаты «Алания» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Алания»

Обе команды не блещут результативностью – особенно это касается «Алании». В очном противостоянии голевой феерии не будет. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.53.