Нефтехимик
21.09.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 11 тур
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Матч завершен
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Алания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
9
Кирилл Морозов
ОП
29
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
14
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Алания
1
Ростислав Солдатенко
ВР
22
Илья Москаленчик
ЛЗ
2
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
76
Виктор Нафиков
АП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
14
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нефтехимик
28
Никита Янович
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
33
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
47
Ренат Голыбин
АП
90
Константин Шильцов
АП
10
Рашид Магомедов
ЦФ
11
Саид Алиев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
27
Сергей Макаров
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
9
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
3-2-3-1-1
1
Голубев
16
Шоркин
65
Толстопятов
24
Кахидзе
9
Морозов
29
Денисов
2
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Джамилов
14
Першин
4-2-1-3
1
Солдатенко
2
Татаев
3
Плиев
19
Бутаев
22
Москаленчик
8
Хугаев
13
Засеев
6
Тарба
14
Чимези
76
Нафиков
18
Тобоев
Остались в запасе
Нефтехимик
Алания
28
Никита Янович
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
33
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
47
Ренат Голыбин
АП
90
Константин Шильцов
АП
10
Рашид Магомедов
ЦФ
11
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
27
Сергей Макаров
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
9
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
28
Никита Янович
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
33
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
47
Ренат Голыбин
АП
90
Константин Шильцов
АП
10
Рашид Магомедов
ЦФ
11
Саид Алиев
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
27
Сергей Макаров
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
9
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Нефтехимик - Алания
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Алании», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Алания»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
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