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    • «Нефтехимик» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

    «Нефтехимик» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

    Нефтехимик
    21.09.2024, суббота, 18:00
    Россия. Первая лига, 11 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Алания
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нефтехимик
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    16
    Максим Шоркин
    ЦЗ
    65
    Николай Толстопятов
    ЦЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    9
    Кирилл Морозов
    ОП
    29
    Роман Денисов
    ОП
    2
    Марат Ситдиков
    ЦП
    99
    Данила Емельянов
    ЦП
    73
    Максим Петров
    ЦП
    7
    Султан Джамилов
    ЛВ
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Алания
    1
    Ростислав Солдатенко
    ВР
    22
    Илья Москаленчик
    ЛЗ
    2
    Алексей Татаев
    ЦЗ
    3
    Константин Плиев
    ЦЗ
    19
    Аллон Бутаев
    ЦЗ
    8
    Алан Хугаев
    ОП
    13
    Азамат Засеев
    ОП
    6
    Заур Тарба
    ЦП
    76
    Виктор Нафиков
    АП
    18
    Таймураз Тобоев
    ЛВ
    14
    Уильямс Чимези
    ПВ
    Главный тренер
    Спартак Гогниев
    Нефтехимик
    28
    Никита Янович
    ВР
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    17
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    33
    Линар Шарифуллин
    ЦП
    6
    Даниил Родин
    ЦП
    47
    Ренат Голыбин
    АП
    90
    Константин Шильцов
    АП
    10
    Рашид Магомедов
    ЦФ
    11
    Саид Алиев
    ЦФ
    Алания
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    5
    Алан Багаев
    ЦЗ
    12
    Эрик Губиев
    ПЗ
    27
    Сергей Макаров
    ОП
    70
    Руслан Дауров
    ОП
    37
    Тарас Гаглоев
    ЦП
    9
    Нури Абдоков
    АП
    11
    Алан Чочиев
    АП
    10
    Батраз Хадарцев
    ЛВ
    3-2-3-1-1
    1
    Голубев
    16
    Шоркин
    65
    Толстопятов
    24
    Кахидзе
    9
    Морозов
    29
    Денисов
    2
    Ситдиков
    99
    Емельянов
    73
    Петров
    7
    Джамилов
    14
    Першин
    4-2-1-3
    1
    Солдатенко
    2
    Татаев
    3
    Плиев
    19
    Бутаев
    22
    Москаленчик
    8
    Хугаев
    13
    Засеев
    6
    Тарба
    14
    Чимези
    76
    Нафиков
    18
    Тобоев
    Остались в запасе
    Нефтехимик
    Алания
    28
    Никита Янович
    ВР
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    17
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    33
    Линар Шарифуллин
    ЦП
    6
    Даниил Родин
    ЦП
    47
    Ренат Голыбин
    АП
    90
    Константин Шильцов
    АП
    10
    Рашид Магомедов
    ЦФ
    11
    Саид Алиев
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    5
    Алан Багаев
    ЦЗ
    12
    Эрик Губиев
    ПЗ
    27
    Сергей Макаров
    ОП
    70
    Руслан Дауров
    ОП
    37
    Тарас Гаглоев
    ЦП
    9
    Нури Абдоков
    АП
    11
    Алан Чочиев
    АП
    10
    Батраз Хадарцев
    ЛВ
    Главный тренер
    Спартак Гогниев
    Остались в запасе
    28
    Никита Янович
    ВР
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    17
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    33
    Линар Шарифуллин
    ЦП
    6
    Даниил Родин
    ЦП
    47
    Ренат Голыбин
    АП
    90
    Константин Шильцов
    АП
    10
    Рашид Магомедов
    ЦФ
    11
    Саид Алиев
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    5
    Алан Багаев
    ЦЗ
    12
    Эрик Губиев
    ПЗ
    27
    Сергей Макаров
    ОП
    70
    Руслан Дауров
    ОП
    37
    Тарас Гаглоев
    ЦП
    9
    Нури Абдоков
    АП
    11
    Алан Чочиев
    АП
    10
    Батраз Хадарцев
    ЛВ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Главный тренер
    Спартак Гогниев
    Статистика матча Нефтехимик - Алания

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Алании», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Алания»

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 16:50
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