«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на «Фойт-Арене» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Фрайбургом». Обе команды показывают хорошую результативность, и матч обещает быть насыщенным событиями.
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» под руководством Франка Шмидта стартовал успешно, набрав 6 очков после 3 туров и заняв 4-е место в турнирной таблице. Команда показывает отличную атакующую игру, забив 13 голов в последних 5 матчах. Лидером атаки является Максимилиан Бройниг, забивший 5 голов в 6 матчах. Однако, несмотря на успешную игру в нападении, «Хайденхайм» часто допускает ошибки в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 играх.
Последние матчи:
- «Боруссия Д» 4:2 «Хайденхайм»
- «Хайденхайм» 4:0 «Аугсбург»
- «Хайденхайм» 3:2 «Хэкен» (Лига Конференций)
- «Санкт-Паули» 0:2 «Хайденхайм»
- «Хэкен» 1:2 «Хайденхайм» (Лига Конференций)
«Фрайбург»
«Фрайбург» с 6 очками после 3 туров занимает 7-е место в Бундеслиге. Подопечные Джулиана Шустера демонстрируют стабильную игру, забивая 12 голов в последних 5 матчах. Лучшим бомбардиром команды является Джуниор Адаму, который забил 4 гола в 4 матчах. Однако «Фрайбург» также испытывает трудности в обороне, пропуская в 5 последних матчах, что может быть уязвимостью в предстоящем матче против атакующего «Хайденхайма».
Последние матчи:
- «Фрайбург» 2:1 «Бохум»
- «Бавария» 2:0 «Фрайбург»
- «Фрайбург» 3:1 «Штутгарт»
- «Оснабрюк» 0:4 «Фрайбург» (Кубок)
- «Страсбур» 2:3 «Фрайбург» (товарищеский матч)
Личные встречи
Исторически «Фрайбург» имеет преимущество в очных встречах, выиграв 2 из последних 4 матчей. В прошлом сезоне команды обменялись победами, что говорит о том, что предстоящий матч будет напряженным и непредсказуемым.
Последние встречи:
- «Фрайбург» 1:1 «Хайденхайм» (2024)
- «Хайденхайм» 3:2 «Фрайбург» (2023)
- «Фрайбург» 2:0 «Хайденхайм» (2016)
- «Хайденхайм» 1:2 «Фрайбург» (2015)
Статистика
«Хайденхайм»:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах
«Фрайбург»:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
С учетом того, что обе команды показывают хорошую результативность, матч должен быть насыщенным голами. «Хайденхайм» имеет сильную атаку, но их оборона уязвима, что дает шанс «Фрайбургу». В то же время «Фрайбург» стабильно забивает, но также пропускает. Ожидается результативный поединок с обменом голами.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Победа «Фрайбурга» – коэффициент 2.10
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.