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    • «Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

    «Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на «Фойт-Арене» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Фрайбургом». Обе команды показывают хорошую результативность, и матч обещает быть насыщенным событиями.

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» под руководством Франка Шмидта стартовал успешно, набрав 6 очков после 3 туров и заняв 4-е место в турнирной таблице. Команда показывает отличную атакующую игру, забив 13 голов в последних 5 матчах. Лидером атаки является Максимилиан Бройниг, забивший 5 голов в 6 матчах. Однако, несмотря на успешную игру в нападении, «Хайденхайм» часто допускает ошибки в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 играх.

    Последние матчи:

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 6 очками после 3 туров занимает 7-е место в Бундеслиге. Подопечные Джулиана Шустера демонстрируют стабильную игру, забивая 12 голов в последних 5 матчах. Лучшим бомбардиром команды является Джуниор Адаму, который забил 4 гола в 4 матчах. Однако «Фрайбург» также испытывает трудности в обороне, пропуская в 5 последних матчах, что может быть уязвимостью в предстоящем матче против атакующего «Хайденхайма».

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Фрайбург» имеет преимущество в очных встречах, выиграв 2 из последних 4 матчей. В прошлом сезоне команды обменялись победами, что говорит о том, что предстоящий матч будет напряженным и непредсказуемым.

    Последние встречи:

    • «Фрайбург» 1:1 «Хайденхайм» (2024)
    • «Хайденхайм» 3:2 «Фрайбург» (2023)
    • «Фрайбург» 2:0 «Хайденхайм» (2016)
    • «Хайденхайм» 1:2 «Фрайбург» (2015)

    Статистика

    «Хайденхайм»:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Фрайбург»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    С учетом того, что обе команды показывают хорошую результативность, матч должен быть насыщенным голами. «Хайденхайм» имеет сильную атаку, но их оборона уязвима, что дает шанс «Фрайбургу». В то же время «Фрайбург» стабильно забивает, но также пропускает. Ожидается результативный поединок с обменом голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.

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    «Хайденхайм» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 12:58
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