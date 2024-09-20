«Хайденхайм» – «Фрайбург»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на «Фойт-Арене» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Фрайбургом». Обе команды показывают хорошую результативность, и матч обещает быть насыщенным событиями.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» под руководством Франка Шмидта стартовал успешно, набрав 6 очков после 3 туров и заняв 4-е место в турнирной таблице. Команда показывает отличную атакующую игру, забив 13 голов в последних 5 матчах. Лидером атаки является Максимилиан Бройниг, забивший 5 голов в 6 матчах. Однако, несмотря на успешную игру в нападении, «Хайденхайм» часто допускает ошибки в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 играх.

Последние матчи:

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 6 очками после 3 туров занимает 7-е место в Бундеслиге. Подопечные Джулиана Шустера демонстрируют стабильную игру, забивая 12 голов в последних 5 матчах. Лучшим бомбардиром команды является Джуниор Адаму, который забил 4 гола в 4 матчах. Однако «Фрайбург» также испытывает трудности в обороне, пропуская в 5 последних матчах, что может быть уязвимостью в предстоящем матче против атакующего «Хайденхайма».

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Фрайбург» имеет преимущество в очных встречах, выиграв 2 из последних 4 матчей. В прошлом сезоне команды обменялись победами, что говорит о том, что предстоящий матч будет напряженным и непредсказуемым.

Последние встречи:

«Фрайбург» 1:1 «Хайденхайм» (2024)

«Хайденхайм» 3:2 «Фрайбург» (2023)

«Фрайбург» 2:0 «Хайденхайм» (2016)

«Хайденхайм» 1:2 «Фрайбург» (2015)

Статистика

«Хайденхайм»:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

«Фрайбург»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

С учетом того, что обе команды показывают хорошую результативность, матч должен быть насыщенным голами. «Хайденхайм» имеет сильную атаку, но их оборона уязвима, что дает шанс «Фрайбургу». В то же время «Фрайбург» стабильно забивает, но также пропускает. Ожидается результативный поединок с обменом голами.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Победа «Фрайбурга» – коэффициент 2.10

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.