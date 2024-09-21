Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
3-2-2-2
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
19
Ференбах
23
Траоре
17
Хонзак
10
Ваннер
18
Пьеринджер
14
Бройниг
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
Остались в запасе
Хайденхайм
Фрайбург
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
7
Лео Сиенза
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
7
Лео Сиенза
ЛВ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хайденхайм - Фрайбург
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
6
7
Офсайды
2
1
Количество передач
373
513
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Фрайбурга», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Фрайбург»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»