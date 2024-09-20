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    • «Вердер» – «Бавария»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

    «Вердер» – «Бавария»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на «Везерштадионе» пройдет матч 4-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «Баварией». Ожидается интересное противостояние: «Вердер» стремится продлить свою положительную серию, а «Бавария» продолжает доминировать на внутренней арене.

    «Вердер»

    Под руководством Оле Вернера, «Вердер» идет на 8 месте в турнирной таблице с 5 очками после 3 туров. Команда показывает результативную игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 матчах. Тем не менее, оборона остается проблемой, так как в этих же матчах было пропущено 7 голов. Лучший бомбардир команды – Кеке Топп, который забил 3 гола в 4 матчах. Команда не проигрывает уже 8 матчей в Бундеслиге.

    Последние матчи:

    «Бавария»

    Команда Венсана Компани возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 9 очками после 3 туров. «Бавария» имеет лучшую атаку в лиге – 11 голов в 3 матчах, из них 9 забил Харри Кейн, что делает его главной угрозой для любого соперника. В последних 5 матчах «Бавария» забила 24 гола и пропустила всего 5. За последние 10 матчей команда стабильно забивает, и ей не привыкать доминировать на немецкой арене.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Бавария» обладает подавляющим преимуществом в очных встречах с «Вердером». Мюнхенцы выиграли 29 из последних 30 матчей против бременцев. Тем не менее, «Вердер» способен создавать проблемы – в январе 2024 года они сенсационно победили «Баварию» со счетом 1:0.

    Последние встречи:

    • «Бавария» 0:1 «Вердер» (2024)
    • «Вердер» 0:4 «Бавария» (2023)
    • «Вердер» 1:2 «Бавария» (2023)
    • «Бавария» 6:1 «Вердер» (2022)
    • «Вердер» 1:3 «Бавария» (2021)

    Статистика

    «Вердер»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Бавария»:

    • Забивает в среднем: 4.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 24 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 5 побед в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    С учетом текущей формы «Баварии» и их доминирования в последних очных встречах, мюнхенцы являются очевидными фаворитами этого матча. «Вердер» способен забить, но защита вряд ли справится с мощной атакой гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 12:52
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