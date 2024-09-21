Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей

В матче 4-го тура Бундеслиги «Вердер» проиграл «Баварии» со счетом 0:5.

Дублем у мюнхенцев отметился Майкл Олисе, по мячу забили Джамал Мусиала, Гарри Кейн и Серж Гнабри.

На этой неделе «Бавария» в Лиге чемпионов разгромила загребское «Динамо» (9:2), а ранее «Хольштайн» (6:1) в Бундеслиге.

Мюнхенцы в текущем сезоне выиграли 6 матчей из 6 во всех турнирах. В Бундеслиге команда лидирует с 12 очками после четырех туров. «Вердер» идет 10-м с 5 очками.

Германия. Бундеслига. 4-й тур

Вердер – Бавария – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Олисе, 23; 0:2 – Мусиала, 32; 0:3 – Кейн, 57; 0:4 – Олисе, 60; 0:5 – Гнабри, 65.

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