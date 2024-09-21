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  • «Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Вердер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 15:20
Вердер
21.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 5
Завершен
Бавария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
4
Никлас Штарк
(К) ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
17
Марко Груль
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
5
Пипер
5
Юнг
4
Штарк
8
Вайзер
27
Агу
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
10
Шмид
33
Дукщ
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
Остались в запасе
Вердер
Бавария
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вердер - Бавария
Всего ударов по воротам
0
25
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
4
13
Офсайды
0
1
Количество передач
359
842
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
92
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
13
Удары из пределов штрафной
0
18
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
0
3.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Баварии», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Бавария»

Вердер-Бавария смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Вердер
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