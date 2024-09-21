Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
5
Пипер
5
Юнг
4
Штарк
8
Вайзер
27
Агу
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
10
Шмид
33
Дукщ
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
Остались в запасе
Вердер
Бавария
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вердер - Бавария
Всего ударов по воротам
0
25
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
4
13
Офсайды
0
1
Количество передач
359
842
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
92
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
13
Удары из пределов штрафной
0
18
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
0
3.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Баварии», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»