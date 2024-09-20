«Ливерпуль» – «Борнмут»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на «Энфилде» состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, где «Ливерпуль» примет «Борнмут». «Ливерпуль» борется за лидерские позиции, а «Борнмут» пытается укрепиться в середине таблицы. Ожидается интересное противостояние.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» идет на 4 месте в Премьер-лиге с 9 очками после 4 туров. Команда Юргена Клоппа демонстрирует мощную игру в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах, несмотря на неожиданное поражение от «Ноттингем Форест». Лидер команды Мохамед Салах на данный момент забил 3 гола в 5 матчах. Оборона «Ливерпуля» выглядит достаточно уверенной, команда пропустила всего 2 гола за последние 5 игр, что свидетельствует о надежности задней линии.

Последние матчи:

«Борнмут»

«Борнмут» занимает 11-е место в турнирной таблице с 5 очками после 4 туров. Команда пытается найти баланс между атакой и обороной, но пока им это не удается. В последних 7 матчах «Борнмут» неизменно пропускал, что указывает на проблемы в обороне. В атаке ситуация также не идеальна – за последние 5 игр команда забила 5 голов. Лидером в нападении является Энтойн Семеньо, который отличился 2 голами в 5 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Ливерпуль» имеет значительное преимущество над «Борнмутом». В последних 9 встречах команды «Ливерпуль» одержал 8 побед, включая разгром со счетом 9:0 в августе 2022 года. Однако в марте 2023 года «Борнмут» сумел одержать победу 1:0, что стало сенсацией.

Последние встречи:

Статистика

«Ливерпуль»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

«Борнмут»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Ливерпуль» является очевидным фаворитом этой встречи. Их атакующая мощь и надежная оборона дают им преимущество над «Борнмутом», который продолжает испытывать трудности в обороне. «Ливерпуль» должен уверенно контролировать игру и стремиться к победе, особенно играя на своем домашнем стадионе.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.35

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.35.