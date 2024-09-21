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  • «Ливерпуль» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Ливерпуль» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 16:03
Ливерпуль
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
(К) ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-3-2
13
Кепа
22
Араухо
6
Забарный
4
Хейсен
6
Керкез
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
13
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
12
Офсайды
0
3
Количество передач
582
389
Сейвы
7
9
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Борнмута», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Борнмут»

«Ливерпуль» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Ливерпуль
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