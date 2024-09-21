Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-3-2
13
Кепа
22
Араухо
6
Забарный
4
Хейсен
6
Керкез
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Алекс Скотт
АП
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
13
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
12
Офсайды
0
3
Количество передач
582
389
Сейвы
7
9
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Борнмута», 5-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»