«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «ВВК-Арена» состоится матч 4-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Майнцем». Оба клуба показывают интересные результаты на старте сезона, что обещает напряженную и результативную игру.
«Аугсбург»
«Аугсбург» на старте сезона демонстрирует нестабильные результаты, занимая 11-е место после 3 туров. Команда забивает много (13 голов за 5 последних матчей), но и пропускает достаточно (9 голов). Лучшими игроками команды являются Эльвис Реджбечай, который забил 2 гола в 4 матчах. «Аугсбург» демонстрирует уверенную игру в атаке, но слабость в обороне может создать проблемы в противостоянии с более дисциплинированным «Майнцем».
Последние матчи «Аугсбурга»:
- Бундеслига. 15.09.2024: «Аугсбург» 3:1 «Санкт-Паули»
- Товарищеские матчи (клубы). 05.09.2024: «Аугсбург» 4:1 «Ульм»
- Бундеслига. 01.09.2024: «Хайденхайм» 4:0 «Аугсбург»
- Бундеслига. 24.08.2024: «Аугсбург» 2:2 «Вердер»
- Кубок. 18.08.2024: «Виктория Берлин» 1:4 «Аугсбург»
«Майнц»
«Майнц» пока набирает лишь 2 очка за 3 тура и занимает 15-е место в таблице. Команда показывает уверенную игру в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах, но страдает от нестабильной обороны, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Лучшими игроками можно назвать Надима Амири, который забил 3 гола в 4 матчах. «Майнц» не может выиграть в 3 последних матчах, что может вызвать дополнительные трудности в предстоящей встрече.
Последние матчи «Майнца»:
- Бундеслига. 15.09.2024: «Майнц» 1:2 «Вердер»
- Товарищеские матчи (клубы). 04.09.2024: «Майнц» 0:1 «Дармштадт»
- Бундеслига. 31.08.2024: «Штутгарт» 3:3 «Майнц»
- Бундеслига. 24.08.2024: «Майнц» 1:1 «Унион Берлин»
- Кубок. 16.08.2024: «Веэн» 1:3 «Майнц»
Личные встречи
В личных встречах команды играют с переменным успехом, однако «Аугсбург» демонстрирует уверенность на своем поле против «Майнца». В 7 из 9 последних домашних матчей «Аугсбург» не проигрывал этому сопернику. С другой стороны, «Майнц» стабильно забивает в матчах против «Аугсбурга», что делает предстоящий матч весьма непредсказуемым.
Последние встречи:
- Бундеслига. 17.02.2024: «Майнц» 1:0 «Аугсбург»
- Бундеслига. 23.09.2023: «Аугсбург» 2:1 «Майнц»
- Бундеслига. 11.02.2023: «Майнц» 3:1 «Аугсбург»
- Бундеслига. 20.08.2022: «Аугсбург» 1:2 «Майнц»
- Бундеслига. 06.04.2022: «Аугсбург» 2:1 «Майнц»
Статистика
«Аугсбург»:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
«Майнц»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
Прогноз на матч
Обе команды обладают неплохой атакой, но слабые стороны в обороне могут привести к результативной игре. Учитывая текущую форму команд и их статистику, матч обещает быть насыщенным голами. Ставка на тотал больше 2.5 выглядит разумной.
Рекомендации для ставок:
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.75
- Победа «Аугсбурга» или ничья – коэффициент 1.60
Рекомендация: Тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.85.