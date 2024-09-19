«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «ВВК-Арена» состоится матч 4-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Майнцем». Оба клуба показывают интересные результаты на старте сезона, что обещает напряженную и результативную игру.

«Аугсбург»

«Аугсбург» на старте сезона демонстрирует нестабильные результаты, занимая 11-е место после 3 туров. Команда забивает много (13 голов за 5 последних матчей), но и пропускает достаточно (9 голов). Лучшими игроками команды являются Эльвис Реджбечай, который забил 2 гола в 4 матчах. «Аугсбург» демонстрирует уверенную игру в атаке, но слабость в обороне может создать проблемы в противостоянии с более дисциплинированным «Майнцем».

Последние матчи «Аугсбурга»:

«Майнц»

«Майнц» пока набирает лишь 2 очка за 3 тура и занимает 15-е место в таблице. Команда показывает уверенную игру в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах, но страдает от нестабильной обороны, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Лучшими игроками можно назвать Надима Амири, который забил 3 гола в 4 матчах. «Майнц» не может выиграть в 3 последних матчах, что может вызвать дополнительные трудности в предстоящей встрече.

Последние матчи «Майнца»:

Личные встречи

В личных встречах команды играют с переменным успехом, однако «Аугсбург» демонстрирует уверенность на своем поле против «Майнца». В 7 из 9 последних домашних матчей «Аугсбург» не проигрывал этому сопернику. С другой стороны, «Майнц» стабильно забивает в матчах против «Аугсбурга», что делает предстоящий матч весьма непредсказуемым.

Последние встречи:

Статистика

«Аугсбург»:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

«Майнц»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Прогноз на матч

Обе команды обладают неплохой атакой, но слабые стороны в обороне могут привести к результативной игре. Учитывая текущую форму команд и их статистику, матч обещает быть насыщенным голами. Ставка на тотал больше 2.5 выглядит разумной.

Рекомендации для ставок:

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе забьют – Да – коэффициент 1.75

Победа «Аугсбурга» или ничья – коэффициент 1.60

Рекомендация: Тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.85.