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    • «Колос» – «ЛНЗ»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 16 сентября 2024

    «Колос» – «ЛНЗ»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 16 сентября 2024

    16 сентября 2024 года на стадионе «Колос» в Ковалевке состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины, в котором встретятся «Колос» и «ЛНЗ». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, что добавляет интриги в этот поединок.

    «Колос»

    «Колос» занимает 15-е место в турнирной таблице с 2 очками после 5 туров. Команда находится в сложной ситуации, не сумев одержать ни одной победы в последних 5 матчах. За этот период команда смогла забить только 1 гол и пропустила 4. Лучший бомбардир «Колоса» – Андрей Цуриков, который забил 2 мяча в 6 играх. Слабая результативность и проблемы в обороне ставят «Колос» в затруднительное положение перед предстоящей игрой.

    Последние матчи:

    • «Александрия» 2:1 «Колос»
    • «Колос» 0:1 «Верес»
    • «Колос» 0:0 «Оболонь» (4:5 по пенальти, Кубок)
    • «Черноморец Одесса» 1:0 «Колос»
    • «Колос» 0:0 «Ингулец»

    «ЛНЗ»

    «ЛНЗ» демонстрирует хорошие результаты, занимая 4-е место в турнирной таблице с 9 очками после 5 туров. Команда отличается сбалансированной игрой как в атаке, так и в защите. Лучший бомбардир команды – Мухаррем Яшари, который забил 2 гола в 5 матчах. В последних 5 матчах «ЛНЗ» забил 6 голов, но также пропустил 5, что говорит о необходимости улучшения оборонительных действий.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «ЛНЗ» имеет преимущество, одержав 3 победы из 4 матчей. «Колос» испытывает трудности в играх против «ЛНЗ», что может оказать влияние на предстоящий матч.

    Статистика

    «Колос»:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    «ЛНЗ»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму команд, «ЛНЗ» выглядит явным фаворитом. Команда показывает более стабильные результаты и хорошую игру в атаке. «Колос» в данный момент испытывает серьезные трудности, особенно в нападении.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ЛНЗ» – коэффициент 1.80
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.65
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «ЛНЗ» за коэффициент 1.80.

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    «Колос» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 11:22
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