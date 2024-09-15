«Колос» – «ЛНЗ»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 16 сентября 2024

16 сентября 2024 года на стадионе «Колос» в Ковалевке состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины, в котором встретятся «Колос» и «ЛНЗ». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, что добавляет интриги в этот поединок.

«Колос»

«Колос» занимает 15-е место в турнирной таблице с 2 очками после 5 туров. Команда находится в сложной ситуации, не сумев одержать ни одной победы в последних 5 матчах. За этот период команда смогла забить только 1 гол и пропустила 4. Лучший бомбардир «Колоса» – Андрей Цуриков, который забил 2 мяча в 6 играх. Слабая результативность и проблемы в обороне ставят «Колос» в затруднительное положение перед предстоящей игрой.

Последние матчи:

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» демонстрирует хорошие результаты, занимая 4-е место в турнирной таблице с 9 очками после 5 туров. Команда отличается сбалансированной игрой как в атаке, так и в защите. Лучший бомбардир команды – Мухаррем Яшари, который забил 2 гола в 5 матчах. В последних 5 матчах «ЛНЗ» забил 6 голов, но также пропустил 5, что говорит о необходимости улучшения оборонительных действий.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах «ЛНЗ» имеет преимущество, одержав 3 победы из 4 матчей. «Колос» испытывает трудности в играх против «ЛНЗ», что может оказать влияние на предстоящий матч.

Статистика

«Колос»:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

«ЛНЗ»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 0 ничьих, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, «ЛНЗ» выглядит явным фаворитом. Команда показывает более стабильные результаты и хорошую игру в атаке. «Колос» в данный момент испытывает серьезные трудности, особенно в нападении.

Рекомендации для ставок:

Победа «ЛНЗ» – коэффициент 1.80

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.65

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «ЛНЗ» за коэффициент 1.80.