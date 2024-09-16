Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Колос» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

«Колос» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

16 сентября 2024, 16:50
Колос
16.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
ЛНЗ
10' М. Третьяков
65' Ф. Момо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
4-4-2
31
Пахолюк
3
Козик
81
4
Бондаренко
16
Красники
8
Криворучко
75
Третьяков
9
Цуриков
10
Ореховский
9
Боливар
15
3-1-2-2-3
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
18
Бойко
12
Топалов
99
22
22
Момо
75
Третьяков
97
Ильин
97
Ильин
75
Третьяков
8
Криворучко
19
19
8
Криворучко
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
16
Красники
17
Салабай
17
Салабай
16
Красники
17
Норенков
17
Норенков
18
Бойко
8
8
18
Бойко
55
Салиху
10
Авагимян
10
Авагимян
55
Салиху
12
Топалов
19
Халаила
19
Халаила
12
Топалов
Остались в запасе
Колос
ЛНЗ
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Колос - ЛНЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «ЛНЗ», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «ЛНЗ»

«Колос» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Колос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+