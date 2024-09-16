16.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
4-4-2
31
Пахолюк
3
Козик
81
4
Бондаренко
16
Красники
8
Криворучко
75
Третьяков
9
Цуриков
10
Ореховский
9
Боливар
15
3-1-2-2-3
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
18
Бойко
12
Топалов
99
22
22
Момо
75
Третьяков
97
Ильин
97
Ильин
75
Третьяков
8
Криворучко
19
19
8
Криворучко
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
16
Красники
17
Салабай
17
Салабай
16
Красники
17
Норенков
17
Норенков
18
Бойко
8
8
18
Бойко
55
Салиху
10
Авагимян
10
Авагимян
55
Салиху
12
Топалов
19
Халаила
19
Халаила
12
Топалов
Остались в запасе
Колос
ЛНЗ
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Колос - ЛНЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «ЛНЗ», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «ЛНЗ»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»