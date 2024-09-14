«Монца» – «Интер»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Ю-Пауэр» состоится матч 4-го тура Серии А между «Монцой» и «Интером». «Интер» занимает лидирующую позицию в чемпионате, в то время как «Монца» пытается стабилизировать свои результаты после неудачного старта сезона.

«Монца»

Главный тренер: Алессандро Неста

«Монца» начала сезон не лучшим образом, находясь на 15 месте с 2 очками после 3 туров. Команда не может одержать победу в последних четырех матчах, потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. В атаке «Монца» выглядит слабо, забив всего 3 гола в последних 5 матчах, а пропускать они стали реже, но всe равно за этот период команда пропустила 6 голов.

Последние матчи:

«Интер»

Главный тренер: Симоне Индзаги

«Интер» занимает 1-е место с 7 очками после 3 туров. Команда уверенно начала сезон и не проигрывает в последних четырех матчах, одержав две победы и сыграв вничью. В последних двух матчах «Интер» не пропустил ни одного гола, что говорит о надeжной обороне. В атаке они также успешны – 9 забитых голов за 5 матчей.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах «Интер» демонстрирует уверенные результаты, выиграв два из последних трeх матчей, включая крупную победу 5:1 в январе 2024 года. «Монца», несмотря на неудачные результаты в последнее время, в прошлом удавалось отобрать очки у миланцев.

Последние встречи:

«Монца» 1:5 «Интер» (2024)

«Интер» 2:0 «Монца» (2023)

«Интер» 0:1 «Монца» (2023)

Статистика

«Монца»: 2 ничьи, 2 поражения в последних 4 матчах. Забили 3 гола и пропустили 6.

«Интер»: 2 победы, 2 ничьи в последних 4 матчах. Забили 9 голов и пропустили 5.

Прогноз на матч

«Интер» выглядит явным фаворитом матча, демонстрируя стабильную игру как в атаке, так и в обороне. У «Монцы» серьeзные проблемы с реализацией, и против мощной обороны гостей им будет сложно создать опасные моменты. Ожидается, что «Интер» продолжит свою победную серию.

Рекомендации для ставок:

Победа «Интера» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Точный счeт 0:2 – коэффициент 6.00

Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.50.