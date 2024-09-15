15.09.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
4-1-3-2
80
Турати
77
Кирьякопулос
4
Мари
2
Карбони
4
Иццо
38
Бондо
7
Пессина
70
Мальдини
13
Перейра
10
Капрари
11
Джурич
3-3-2-2
1
Зоммер
28
Павар
30
Аугусто
6
де Врей
3
Дармиан
8
Асллани
32
Димарко
16
Фраттези
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
70
Мальдини
42
Бьянко
42
Бьянко
70
Мальдини
10
Капрари
47
Мота
47
Мота
10
Капрари
22
Мхитарян
7
Зелински
7
Зелински
22
Мхитарян
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
8
Асллани
32
Корреа
32
Корреа
8
Асллани
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
Остались в запасе
Монца
Интер
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Томас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Монца - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
19
Офсайды
1
2
Количество передач
399
594
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Интера», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»