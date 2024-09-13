В 21-м туре Второй лиги России встречаются лидеры турнира: «Динамо Киров» принимает «Амкар». Матч пройдет на стадионе «Россия», и будет крайне важным для обеих команд в борьбе за первое место. «Динамо Киров» занимает 1-е место с 45 очками, «Амкар» – 2-е с 43 очками, так что игра может существенно повлиять на расстановку в турнирной таблице.

Анализ команды «Динамо Киров»

Под руководством Виктора Булатова «Динамо Киров» демонстрирует великолепную форму. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и обладает лучшей разницей мячей в турнире – +29. В атаке команда особенно мощна, забив 13 голов в последних 5 матчах, в среднем по 2.60 гола за игру. Однако, несмотря на отличную атаку, защита «Динамо Киров» не безупречна – команда пропустила 10 голов за последние 5 матчей, что составляет в среднем 2.00 гола за игру.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Не проигрывает в 4 последних матчах

Анализ команды «Амкар»

«Амкар» под руководством Андрея Блажко занимает 2-е место в турнире, однако результаты команды в последних матчах не самые впечатляющие. Команда забила всего 5 голов в последних 5 матчах, что составляет 1.00 гола за игру. В защите «Амкар» также не выглядит стабильно – команда пропустила 7 голов за последние 5 матчей. Тем не менее, команда забивает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о еe способности навязать борьбу.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Проиграл 2 из последних 5 матчей

Тактический разбор

«Динамо Киров» будет полагаться на свою мощную атаку и агрессивную игру в атакующей фазе. В то же время команда должна быть осторожна в защите, так как «Амкар» может воспользоваться ошибками. Ожидается интенсивная игра с большим количеством атакующих действий с обеих сторон. «Амкар» будет стремиться улучшить свои результаты и наверняка сосредоточится на организации защиты, чтобы сдержать атакующий потенциал соперника.

Личные встречи

08.06.2024 – «Амкар» 0:0 «Динамо Киров»

Коэффициенты букмекера:

Победа «Динамо Киров»: 2.00

Ничья: 3.30

Победа «Амкар»: 3.60

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: ТБ 2.5 (2.10). Ожидается результативная игра с большим количеством голов.

Умеренная ставка: Победа «Динамо Киров» (2.00). Сильная форма хозяев и их атакующий потенциал могут оказаться решающими факторами.

Более рискованная ставка: ОЗ (1.90). Обе команды обладают способностями забивать и могут обменяться голами в этом матче.

Рекомендация: Победа «Динамо Киров» за коэффициент 2.00.