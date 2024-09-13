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    • «Динамо Киров» – «Амкар»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    «Динамо Киров» – «Амкар»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    В 21-м туре Второй лиги России встречаются лидеры турнира: «Динамо Киров» принимает «Амкар». Матч пройдет на стадионе «Россия», и будет крайне важным для обеих команд в борьбе за первое место. «Динамо Киров» занимает 1-е место с 45 очками, «Амкар» – 2-е с 43 очками, так что игра может существенно повлиять на расстановку в турнирной таблице.

    Анализ команды «Динамо Киров»

    Под руководством Виктора Булатова «Динамо Киров» демонстрирует великолепную форму. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и обладает лучшей разницей мячей в турнире – +29. В атаке команда особенно мощна, забив 13 голов в последних 5 матчах, в среднем по 2.60 гола за игру. Однако, несмотря на отличную атаку, защита «Динамо Киров» не безупречна – команда пропустила 10 голов за последние 5 матчей, что составляет в среднем 2.00 гола за игру.

    Последние 5 матчей:

    • «Пари НН-2» 1:5 «Динамо Киров»

    • «Волга Ульяновск» 7:0 «Динамо Киров» (Кубок России)

    • «Динамо Киров» 5:0 «Динамо Барнаул»

    • «Носта» 0:0 «Динамо Киров»

    • «Динамо Киров» 3:2 «Сокол Казань» (Кубок России)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 2.60 гола за игру

    • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

    • Не проигрывает в 4 последних матчах

    Анализ команды «Амкар»

    «Амкар» под руководством Андрея Блажко занимает 2-е место в турнире, однако результаты команды в последних матчах не самые впечатляющие. Команда забила всего 5 голов в последних 5 матчах, что составляет 1.00 гола за игру. В защите «Амкар» также не выглядит стабильно – команда пропустила 7 голов за последние 5 матчей. Тем не менее, команда забивает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о еe способности навязать борьбу.

    Последние 5 матчей:

    • «Рубин-2» 2:0 «Амкар»

    • «Амкар» 1:0 «Торпедо Миасс» (Кубок России)

    • «Крылья Советов-2» 4:1 «Амкар»

    • «Амкар» 2:0 «Уралец-ТС»

    • «Уралец-ТС» 1:1 «Амкар» (Кубок России)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

    • Проиграл 2 из последних 5 матчей

    Тактический разбор

    «Динамо Киров» будет полагаться на свою мощную атаку и агрессивную игру в атакующей фазе. В то же время команда должна быть осторожна в защите, так как «Амкар» может воспользоваться ошибками. Ожидается интенсивная игра с большим количеством атакующих действий с обеих сторон. «Амкар» будет стремиться улучшить свои результаты и наверняка сосредоточится на организации защиты, чтобы сдержать атакующий потенциал соперника.

    Личные встречи

    • 08.06.2024 – «Амкар» 0:0 «Динамо Киров»

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Динамо Киров»: 2.00

    • Ничья: 3.30

    • Победа «Амкар»: 3.60

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: ТБ 2.5 (2.10). Ожидается результативная игра с большим количеством голов.

    • Умеренная ставка: Победа «Динамо Киров» (2.00). Сильная форма хозяев и их атакующий потенциал могут оказаться решающими факторами.

    • Более рискованная ставка: ОЗ (1.90). Обе команды обладают способностями забивать и могут обменяться голами в этом матче.

    Рекомендация: Победа «Динамо Киров» за коэффициент 2.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 15:50
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