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    • «Эмполи» – «Ювентус»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 14 сентября 2024

    «Эмполи» – «Ювентус»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 14 сентября 2024

    Матч между «Эмполи» и «Ювентусом» в рамках 4-го тура Серии А обещает стать интересным противостоянием. «Карло Кастеллани» станет местом, где хозяева попытаются показать свой потенциал, в то время как гости из Турина будут стремиться закрепить свои лидирующие позиции.

    «Эмполи»

    Под руководством Роберто Д'Аверсы «Эмполи» демонстрирует неплохую форму, занимая 7-е место в таблице с 5 очками. Команда не проигрывает в последних 4 матчах и не пропустила в двух из них, что говорит о стабильной обороне. В последних пяти встречах «Эмполи» забила 7 голов, пропустив 5, что показывает сбалансированную игру. В среднем команда забивает 1.4 гола за матч, но пока что испытывает трудности против сильных соперников.

    Последние матчи:

    «Ювентус»

    Команда Тиагу Мотты начала сезон уверенно, не проигрывая в первых трех матчах. «Ювентус» также не пропустил ни одного гола за этот период, занимая 2-е место с 7 очками. В последних пяти матчах туринцы забили 10 голов и пропустили лишь один, что демонстрирует надежную защиту и уверенную атаку. Средний показатель – 1.8 забитых голов за матч.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    • 27.01.2024: «Ювентус» 1:1 «Эмполи»
    • 03.09.2023: «Эмполи» 0:2 «Ювентус»
    • 22.05.2023: «Эмполи» 4:1 «Ювентус»
    • 21.10.2022: «Ювентус» 4:0 «Эмполи»

    В последних встречах между командами «Ювентус» доминирует, выиграв 3 из 5 матчей. Однако, неожиданная победа «Эмполи» со счетом 4:1 в мае 2023 года говорит о том, что хозяева могут быть опасными на своем поле.

    Прогноз и рекомендации для ставок

    «Ювентус» выглядит фаворитом в этом матче, учитывая их текущую форму и успешные личные встречи против «Эмполи». Ожидается победа гостей, но «Эмполи» может оказать сопротивление, особенно на своем поле.

    Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 11:53
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