Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эмполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Эмполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 17:50
Эмполи
14.09.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
(К) ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-3-1-2
32
Васкес
2
Гогличидзе
2
Вити
3
Пеццелла
44
Исмайли
33
Грасси
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
94
Эспозито
29
Коломбо
4-3-1-2
1
Перин
3
Бремер
15
Калюлю
4
Гатти
20
Камбьясо
12
Луис
8
Коопмейнерс
5
Локателли
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
6
Хендерсон
32
Хаас
32
Хаас
6
Хендерсон
29
Коломбо
9
Пеллегри
9
Пеллегри
29
Коломбо
94
Эспозито
11
Эконг
11
Эконг
94
Эспозито
33
Грасси
18
Анджорин
18
Анджорин
33
Грасси
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
12
Луис
44
Фаджоли
44
Фаджоли
12
Луис
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Данило
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Данило
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Эмполи - Ювентус
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
10
Количество передач
340
654
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Ювентуса», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Ювентус»

«Эмполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Эмполи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+