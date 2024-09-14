Составы команд
Эмполи
Эмполи
4-3-1-2
32
Васкес
2
Гогличидзе
2
Вити
3
Пеццелла
44
Исмайли
33
Грасси
6
Хендерсон
14
Мале
11
Гьяси
94
Эспозито
29
Коломбо
4-3-1-2
1
Перин
3
Бремер
15
Калюлю
4
Гатти
20
Камбьясо
12
Луис
8
Коопмейнерс
5
Локателли
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
6
Хендерсон
32
Хаас
32
Хаас
6
Хендерсон
29
Коломбо
9
Пеллегри
9
Пеллегри
29
Коломбо
94
Эспозито
11
Эконг
11
Эконг
94
Эспозито
33
Грасси
18
Анджорин
18
Анджорин
33
Грасси
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
12
Луис
44
Фаджоли
44
Фаджоли
12
Луис
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Данило
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Данило
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Эмполи - Ювентус
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
10
Количество передач
340
654
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Ювентуса», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»