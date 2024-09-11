Украинский полузащитник рассказал о зарплате в «Атырау»

Полузащитник «Атырау» Александр Нойок высказался по поводу зарплаты в казахстанском клубе.

– Нельзя разглашать наши зарплаты, но все знают, что у нас скромный бюджет, скромные зарплаты. Мы выходим на поле не за деньги, а за тренера, команду и регион. Слава Богу, справляемся с этим. Я свое заработал «тык-пык», и отложил. Есть стабильная зарплата, без задержек. Премиальные есть, они тоже небольшие.