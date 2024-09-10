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    • В «Сьоне» допустили подписание еще двух российских футболистов

    В «Сьоне» допустили подписание еще двух российских футболистов

    Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что клуб готов рассмотреть кандидатуры защитника Георгия Джикии и нападающего Артема Дзюбы.

    – Какими российскими футболистами вы интересовались?

    – В России есть много хороших футболистов, но трансферное окно в Швейцарии уже закончилось. Сейчас ничего нет. Будем смотреть уже этой зимой.

    – Нападающий Дзюба и защитник Джикия сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?

    – Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления.

    • На этой неделе «Сьон» заключил двухлетний контракт с бывшим полузащитником «Локомотива» 28-летним Антоном Миранчуком.
    • 30-летний Джикия и 36-летний Дзюба до сих пор находятся без команд после ухода этим летом из «Спартака» и «Локомотива» соответственно.

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    Источник: Sport24

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    10.09.2024 14:35
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1725969490
    Эти не будут усилением для Сьона
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    Bez Imeni
    1725972558
    вряд ли от слова совсем, Дзюба пиариться пинками в медиалиги а Джикия дырявый, да и вряд ли швейцарцы будут ему платить так же как Спартак
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