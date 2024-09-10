В «Сьоне» допустили подписание еще двух российских футболистов

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что клуб готов рассмотреть кандидатуры защитника Георгия Джикии и нападающего Артема Дзюбы.

– Какими российскими футболистами вы интересовались?

– В России есть много хороших футболистов, но трансферное окно в Швейцарии уже закончилось. Сейчас ничего нет. Будем смотреть уже этой зимой.

– Нападающий Дзюба и защитник Джикия сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?

– Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления.