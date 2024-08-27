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    • Экс-жена Кокорина похвасталась сексапильной фигурой в темном платье

    Экс-жена Кокорина похвасталась сексапильной фигурой в темном платье

    Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новые фото.

    Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась в платье, подчеркивающем ее стройную фигуру.

    Фото: соцсети Дарьи Валитовой

    • Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
    • В 2017-м у них родился сын Майкл.
    • В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.

    Экс-жена Кокорина выложила фото в откровенном белом платье

    Экс-жена Кокорина выложила фото в черном нижнем белье

    Экс-жена Кокорина выложила новые фото в купальнике

    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2024 23:07
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1724791591
    Это про неё сказано "Или крест сними,или трусы надень"???
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    Mirak92
    1724791852
    Какая отвратительная рожа.
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1724806422
    Мерзкая какая
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    Иван Петров 1986
    1724827126
    Опять б....й нам показывают. Не надо - сами найдем.
    Ответить
    АКС-74У
    1724836273
    Надутые губищи НЕНАВИЖУ!
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