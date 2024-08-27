Азамат Мусагалиев определил лучший клуб России

Шоумен и президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, какой клуб считает лучшим в России.

«Чтобы стать лучшим клубом в стране, необязательно играть со всеми клубами, достаточно обыграть лучший на сегодняшний момент.

Мы посчитали, что «Краснодар» на сегодняшний день – лучший футбольный и околофутбольной клуб в стране. В футболе как в явлении, а не в конкретном чемпионате.

За последние 10 лет в стране лучше клубно-футбольного явления, чем «Краснодар», в плане интенсивности, роста, скорости, подхода, я не нахожу.

Я считаю, что это не сделано исключительно с европейским подходом – это евро-азиатский подход. Он очень четко выработанный – свой подход с учетом менталитета, географического положения, денег – без них никуда.

Мы посчитали, что «Краснодар» – лучший футбольный клуб. Мы посчитали, что, обыграв «Краснодар», мы можем смело, основываясь на логике медиафутбола, называть себя лучшим футбольным клубом в стране», – заявил Азамат.