Азамат Мусагалиев определил лучший клуб России

Шоумен и президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, какой клуб считает лучшим в России.
«Чтобы стать лучшим клубом в стране, необязательно играть со всеми клубами, достаточно обыграть лучший на сегодняшний момент.
Мы посчитали, что «Краснодар» на сегодняшний день – лучший футбольный и околофутбольной клуб в стране. В футболе как в явлении, а не в конкретном чемпионате.
За последние 10 лет в стране лучше клубно-футбольного явления, чем «Краснодар», в плане интенсивности, роста, скорости, подхода, я не нахожу.
Я считаю, что это не сделано исключительно с европейским подходом – это евро-азиатский подход. Он очень четко выработанный – свой подход с учетом менталитета, географического положения, денег – без них никуда.
Мы посчитали, что «Краснодар» – лучший футбольный клуб. Мы посчитали, что, обыграв «Краснодар», мы можем смело, основываясь на логике медиафутбола, называть себя лучшим футбольным клубом в стране», – заявил Азамат.
- В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.
- В новом чемпионате южане идут на 3-м месте с 12 очками в 6 турах.
- ФК «10» проведет товарищеский матч с «Краснодаром» 7 сентября.