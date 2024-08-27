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Азамат Мусагалиев определил лучший клуб России

27 августа 2024, 00:38
3

Шоумен и президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, какой клуб считает лучшим в России.

«Чтобы стать лучшим клубом в стране, необязательно играть со всеми клубами, достаточно обыграть лучший на сегодняшний момент.

Мы посчитали, что «Краснодар» на сегодняшний день – лучший футбольный и околофутбольной клуб в стране. В футболе как в явлении, а не в конкретном чемпионате.

За последние 10 лет в стране лучше клубно-футбольного явления, чем «Краснодар», в плане интенсивности, роста, скорости, подхода, я не нахожу.

Я считаю, что это не сделано исключительно с европейским подходом – это евро-азиатский подход. Он очень четко выработанный – свой подход с учетом менталитета, географического положения, денег – без них никуда.

Мы посчитали, что «Краснодар» – лучший футбольный клуб. Мы посчитали, что, обыграв «Краснодар», мы можем смело, основываясь на логике медиафутбола, называть себя лучшим футбольным клубом в стране», – заявил Азамат.

  • В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.
  • В новом чемпионате южане идут на 3-м месте с 12 очками в 6 турах.
  • ФК «10» проведет товарищеский матч с «Краснодаром» 7 сентября.

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Источник: ютуб-канал ФК «10»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (3)
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яцык
1724739580
иди катайся с дзюбой спец херов
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САДЫЧОК
1724741731
Кто его пиарит? Самый большой бездарь в плане творчества!
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АлексМак
1724754396
бред предвзятый
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