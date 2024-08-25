Бывшая пресс-атташе «Динамо» отреагировала на травму головы Лунева

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», прокомментировала травму головы вратаря команды Андрея Лунева.

Лунев получил повреждение во 2-м тайме матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Андрея заменил Игорь Лещук, с которым Лысенко встречалась.

«Очень сильно нравится игра Лунeва. Уверенный, спокойный. Даже в обычной жизни в команде – молчаливый и сконцентрированный.

Здоровья, Андрей! Надеюсь, быстро восстановится. Без него тяжело», – написала Лысенко.