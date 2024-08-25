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Реакция Губерниева на арест Дурова

25 августа 2024, 23:41
12

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на арест российского миллиардера, основателя телеграма Павла Дурова.

  • Россиянина задержали в Париже накануне.
  • Дурову вменяют в том числе нелегальные трансляции чемпионата Франции в телеграме.
  • Ему грозит 20-летний тюремный срок.

«Свободу Юрию Деточкину! Павлу Дурову. Телеграм, держацца!

Верим во французский суд? Самый гуманный суд в мире?

Не, ну Олимпиаду мы им простили! А Дурова не простим! Чтоб вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать.

Не беда. Кончится телеграм – у нас есть почта, телеграф и телефон! Телеграммы исконные! Нас просто так не взять империалистам! Голубиную почту не всю искоренили на Руси… Но куда же теперь будут писать квасные?» – высказался Губерниев.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Франция. Лига 1 Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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Krics
1724625800
Во дэбил,то оды олимпиаде пел,переобулся на ходу,принеприятниятнийший суб'ект,ихмо.
Ответить
"supermax"
1724640619
Арестуйте кто-нибудь Губерниева... З а е б а л и его реакции
Ответить
Filllllll
1724646246
Пора делать рубрику: "Реакция Губерниева на..." и подставлять все события в мире.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1724646322
Сказочный долболюб
Ответить
locamp36
1724647454
Конченная, продажная дешевка. Перед олимпиадой в Париже, поощряя смену спортивного гражданства российскими спортсменами,цинично заявил:"Рыба ищет где глубже, человек где лучше".Подстрекательски призывал наших спортсменов в любом статусе ехать на Олимпиаду в Париже. При этом ранее лично, несколько раз вёл трансляции на 1 телеканале митнгов в поддержку Путина.
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Хулиганин
1724649094
В связи со сменой ориентации Д. Губерниеву требуется резчик по дереву. Для дальнейшей торговли готовыми изделиями в Химках. (Суходрищев)
Ответить
В лесу-в году-google
1724653552
Дебил блд.
Ответить
Каратель помойников
1724654897
Мозг бубошлепа бобовыми напичкан? Такой пердёж мозга))) да тут шлепогубу нет равных
Ответить
Балдерис
1724751628
Вот интересно, кому интересна его реакция?
Ответить
Alexei-Malikov-yandex
1724754567
Клоун.
Ответить
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