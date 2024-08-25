Реакция Губерниева на арест Дурова

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на арест российского миллиардера, основателя телеграма Павла Дурова.

Россиянина задержали в Париже накануне.

Дурову вменяют в том числе нелегальные трансляции чемпионата Франции в телеграме.

Ему грозит 20-летний тюремный срок.

«Свободу Юрию Деточкину! Павлу Дурову. Телеграм, держацца!

Верим во французский суд? Самый гуманный суд в мире?

Не, ну Олимпиаду мы им простили! А Дурова не простим! Чтоб вам всем вечно в Сене на триатлоне плавать.

Не беда. Кончится телеграм – у нас есть почта, телеграф и телефон! Телеграммы исконные! Нас просто так не взять империалистам! Голубиную почту не всю искоренили на Руси… Но куда же теперь будут писать квасные?» – высказался Губерниев.

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