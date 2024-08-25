Мостовой назвал игрока, которого не хватило «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об игре команды против «Зенита» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Видно, что «Спартаку» не хватает такого игрока, как Александр Соболев. Не хватает его в каких-то моментах, как бы не говорили. В большинстве он бы мог сыграть как в своe время играл Артем Дзюба: «Зенит» не знал что делать, долбанули мяч на 50 метров, Дзюба головой скинул, кто-то подбежал, принял и забил.

Футбол прост: когда не знаешь что делать – долбани вперeд, и всe. Вот против «Зенита» Соболев помог бы на последних минутах», – сказал Мостовой.