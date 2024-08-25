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  • Мостовой назвал игрока, которого не хватило «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Мостовой назвал игрока, которого не хватило «Спартаку» в матче с «Зенитом»

25 августа 2024, 09:13
7

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об игре команды против «Зенита» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«Видно, что «Спартаку» не хватает такого игрока, как Александр Соболев. Не хватает его в каких-то моментах, как бы не говорили. В большинстве он бы мог сыграть как в своe время играл Артем Дзюба: «Зенит» не знал что делать, долбанули мяч на 50 метров, Дзюба головой скинул, кто-то подбежал, принял и забил.

Футбол прост: когда не знаешь что делать – долбани вперeд, и всe. Вот против «Зенита» Соболев помог бы на последних минутах», – сказал Мостовой.

  • Соболев отстранен от «Спартака» из-за желания перейти в «Зенит».
  • Вопрос с трансфером решается.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (7)
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ivany4
1724568450
Спартак сейчас в "долбанутый" футбол не играет. А при тех скоростях чтения игры, принятия решения и темпа, соболь вообще не актуален. Теперь эту "затычку" не в каждую бочку возьмут.))
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andr45
1724568622
Не хватало не только Соболева, не хватало также и Джикии с Глушаковым) В самом деле разве так можно, что в «Спартаке» из-за отсутствия этих склочников не скандалов? О чем писать графоманам от футбола? Вот и приходится пускать сопли о мнимых больных типа Венделя, Пердо, Ахметова, .,,)))
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FCSpartakM
1724571730
вполне можно было выпускать Жозе, но Станковичу приходилось делать замены тех, у кого ЖК. На Мартинсе и Рябчуке по сути потеряли замены. Чернов вообще справа вышел.
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Cleaner
1724573280
Мостовой и Зарема - два сапога пара!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Everest13
1724577364
Зенит не уровень Соболева, он бы постоянно симулировал, потому что скорость и обыгрышь не его конек
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Arvlad
1724578750
Как это ни странно, соглашусь с г-ном Мостовым и г-жой Салиховой...
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