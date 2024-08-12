Заявка «Реала» на Суперкубок УЕФА

«Реал» опубликовал заявку на матч за Суперкубок УЕФА против «Аталанты».
В нее вошли 24 футболиста, в том числе летний новичок Килиан Мбаппе, который присоединился к команде только на прошлой неделе.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Хакобо Рамон;
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;
Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.
- «Реал» и «Аталанта» разыграют трофей в среду, 14 августа, в Варшаве.
- Начало матча – в 22:00 мск.
Источник: твиттер «Реала»