Заявка «Реала» на Суперкубок УЕФА

«Реал» опубликовал заявку на матч за Суперкубок УЕФА против «Аталанты».

В нее вошли 24 футболиста, в том числе летний новичок Килиан Мбаппе, который присоединился к команде только на прошлой неделе.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Хакобо Рамон;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.