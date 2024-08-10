«Зенит» разместит воспитанников курского «Авангарда» в своей академии

Воспитанники академии курского «Авангарда» вынуждены эвакуироваться из региона. Их примет «Зенит».
«В связи с событиями в Курской области по инициативе футбольного клуба «Зенит» интернат академии сине-бело-голубых примет у себя детскую команду из ФК «Авангард».
До 19 августа юные воспитанники будут тренироваться на полях комплекса на улице Верности.
При необходимости срок размещения спортсменов из Курска в Петербурге может быть продлен.
«Авангард» благодарит санкт-петербургский клуб», – сообщили куряне.
- В Курской области отражают атаку ВСУ.
- Часть жителей региона эвакуируется.
- «Авангард» выступает во Второй лиге.
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Источник: телеграм-канал «Авангарда»