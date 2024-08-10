Кавазашвили дал совет Сафонову

Советский вратарь Анзор Кавазашвили в эфире спортивного радио «Движение» оценил решение голкипера Матвея Сафонова перейти летом в «ПСЖ».

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Сафонов пропустил 2 гола от «Штурма» (2:2) в товарищеском матче, один из них – между ног.

– Меня изначально беспокоил переход Матвея Сафонова в состав чемпионов Франции. Идти в тот клуб, где уже есть вратарь сборной Италии, – сомнительная затея. Но раз так случилось, значит, у Сафонова были серьeзные намерения попробовать себя в зарубежном европейском клубе. Всe его будущее зависит от игры и психологического состояния.

Хоть он уже первый матч провeл с командой «Штурм», давать какую-то оценку его выступлению я пока не готов и не хочу этим заниматься. Почему? Потому что главное, чтобы у него была впереди перспектива.

Доверят ли ему проверить себя ещe и в других матчах после этой игры? Я не знаю. Но я бы точно не хотел, чтобы Матвей долго задерживался на скамейке запасных и в конце концов его отправили бы в аренду.

Я считаю, что Сафонов – лучший вратарь прошедшего сезона в России. Он очень хорошо играл на выходах, умел своевременно реагировать и не терялся в сложнейших ситуациях. Также Матвей умеет хорошо отбивать мячи ногами. По-моему, ему лучше найти среднюю команду европейского чемпионата, где бы он постоянно попадал в основной состав».

– Что может помешать россиянину встроиться в систему игры Луиса Энрике?

– Единственный недостаток – это бесконечные перепасовки Сафонова со своими защитниками в штрафной площадке. Из-за этого много допускалось ошибок и иногда краснодарцы теряли мяч – то защитник, то вратарь. Даже пропускали иногда голы! Это нервировало болельщиков и футболистов команды.

В целом, конечно, Матвей очень технически оснащeнный вратарь. Поэтому думаю, что, если ему будет доверять руководство «ПСЖ», он заиграет и станет основным вратарeм команды.

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