Маркиньос – в «Спартаке», 5:0 «Зенита», падение России в таблице УЕФА и другие новости

Россия опустилась на 24-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Агент Маркиньоса объяснил, почему бразилец выбрал «Спартак», а не «Локомотив».

Российским судьям повысили зарплату.

«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили.

«Зенит» выкупит футболиста «Сочи» и отдаст его в аренду европейскому клубу.

«Спартак» объявил о переходе Маркиньоса.

«Локомотиву» во второй раз досрочно вернут Педриньо из аренды.

«Коломна» расторгла контракт с защитником Симбаевым, заподозренным в «сдаче» кубкового матча с «Амкалом».

«Херенвен» пожаловался на ЦСКА из-за долга за Эджуке: комментарий москвичей.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» (5:0), Глушенков сделал хет-трик.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?