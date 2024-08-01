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  • ПАОК вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, у Оздоева голевой пас

ПАОК вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, у Оздоева голевой пас

1 августа 2024, 08:11

В Баня-Луке прошел ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между боснийским «Борацем» и греческим ПАОКом. Клуб из Салоников одержал победу со счетом 1:0.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев стал автором голевой передачи на Томаса Мурга.

ПАОК вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ. Он также гарантировал себе участие в лиговом этапе одного из еврокубков – в случае вылета на этой стадии клуб попадет в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, проигравшие в котором оказываются в основной стадии Лиги конференций.

Ожидается, что скоро в ПАОК перейдет российский форвард Федор Чалов.

В 3-м квалификационном раунде греческий клуб встретится с шведским «Мальме».

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответный матч

Борац (Баня-Лука) – ПАОК (Салоники) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мург, 25.

Первый матч – 2:3.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов
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