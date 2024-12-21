Дюков высказался о статусе сборной России в случае снятия бана

Глава РФС Александр Дюков высказался о возможном условии снятия отстранения сборной России от выступлений.

– Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь?

– Это будет не моe решение, а решение исполкома. Если говорить о моeм мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном.