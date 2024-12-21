Дюков высказался о статусе сборной России в случае снятия бана

Глава РФС Александр Дюков высказался о возможном условии снятия отстранения сборной России от выступлений.
– Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь?
– Это будет не моe решение, а решение исполкома. Если говорить о моeм мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соренвований с февраля 2022 года.
- Ранее Дюков сказал, что ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к участию в официальных турнирах в 2025 году.