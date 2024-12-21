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    • Дюков высказался о статусе сборной России в случае снятия бана

    Дюков высказался о статусе сборной России в случае снятия бана

    Глава РФС Александр Дюков высказался о возможном условии снятия отстранения сборной России от выступлений.

    – Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь?

    – Это будет не моe решение, а решение исполкома. Если говорить о моeм мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соренвований с февраля 2022 года.
    • Ранее Дюков сказал, что ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к участию в официальных турнирах в 2025 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1734778404
    Прекрасная маркиза))))
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    Интерес
    1734779522
    ВЫ согласитесь на всё-хоть под "Весёлым Роджером",потому как люди беспринципные и заинтересованы в собственном благополучии.
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