Геркус: «Миранчук идет в МЛС в статусе суперзвезды»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС.
– Не слишком слабый чемпионат, даже если сравнивать с РПЛ?
– Наверное, сопоставимый, может, чуть слабее. Он идeт в статусе суперзвезды, главный трансфер в истории чемпионата. Ну почему не ответить на такое предложение и не поиграть? Другая страна, а в РПЛ всегда успеет.
- 30 июля 28-летний Миранчук перешел в клуб МЛС из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года.
- В прошлом сезоне россиянин провел за команду из Бергамо 42 матча, забил 4 гола, отдал 12 передач.
- «Атланта Юнайтед» сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции с 28 очками после 25 матчей.
Источник: Metaratings