Геркус: «Миранчук идет в МЛС в статусе суперзвезды»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС.

– Не слишком слабый чемпионат, даже если сравнивать с РПЛ?

– Наверное, сопоставимый, может, чуть слабее. Он идeт в статусе суперзвезды, главный трансфер в истории чемпионата. Ну почему не ответить на такое предложение и не поиграть? Другая страна, а в РПЛ всегда успеет.