Малыхин: «Спартак» – это как обосравшийся ребенок: жопу помыл, прижал к груди и любишь его»

Непобежденный российский боец, тройной чемпион ONE Анатолий Малыхин высказался о симпатиях к «Спартаку».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).

Во 2-м туре москвичи встретятся с «Химками» (28 июля).

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Это ужас. Пропустил первый матч против «Оренбурга». Прошу жену: «Сладкая моя, зайди, узнай, как там наши бедолаги?». 0:2. Пошел, поплакал, вернулся.

У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком. Я его люблю и с пеленок болею за эту команду. «Спартак» – это обосравшийся ребенок. Он вроде пахнет. Но ты жопу помыл, прижал к груди и любишь его.

Вот бывает обосрутся, но родные. Надежда, что наладится. Следующий матч обязательно посмотрю. Можем, им не хватило именно моей поддержки. Почувствовали, что Толик на расстоянии не смотрит, и силы их покинули. В тройку должны залезть, но начало как всегда», – сказал Малыхин.