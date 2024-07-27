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  • Малыхин: «Спартак» – это как обосравшийся ребенок: жопу помыл, прижал к груди и любишь его»

Малыхин: «Спартак» – это как обосравшийся ребенок: жопу помыл, прижал к груди и любишь его»

27 июля 2024, 12:06
11

Непобежденный российский боец, тройной чемпион ONE Анатолий Малыхин высказался о симпатиях к «Спартаку».

  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).
  • Во 2-м туре москвичи встретятся с «Химками» (28 июля).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Это ужас. Пропустил первый матч против «Оренбурга». Прошу жену: «Сладкая моя, зайди, узнай, как там наши бедолаги?». 0:2. Пошел, поплакал, вернулся.

У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком. Я его люблю и с пеленок болею за эту команду. «Спартак» – это обосравшийся ребенок. Он вроде пахнет. Но ты жопу помыл, прижал к груди и любишь его.

Вот бывает обосрутся, но родные. Надежда, что наладится. Следующий матч обязательно посмотрю. Можем, им не хватило именно моей поддержки. Почувствовали, что Толик на расстоянии не смотрит, и силы их покинули. В тройку должны залезть, но начало как всегда», – сказал Малыхин.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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...короче
1722072286
...да срут-то в основном руководители клуба разных рангов и служб. Причём, срут намеренно, с личной, какой-то выгодой и издёвкой. Ну а команда, естественно, как производное от такого менеджмента, естественно, как единый организм с клубом, испытывает регулярные приступы диареи(...
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NewLife
1722073426
Ключевое слово Спартак. Про синит никакие желторотые не спрашивают, никому не интересно, а тут хоть у борца, хоть у думцев, хоть у кочегара - главное про Спартак.
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АЛЕКС 58
1722076502
Памперсов побольше купите!
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Spartak_forv@
1722079593
Вот кто должен комментировать футбол вместо Генича и Шнякина...
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DOCTOR PENALTY
1722082660
Толик о своём "величии" высказался - для него это главное. )
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Александр.Т.
1722090143
Креативно))
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Filllllll
1722092275
Ещё пару лет таких замечательных сезонов, и не останется преданых поклонников, будут только предаННые. Я уже стараюсь не смотреть игры Спартака, только читаю, как они обосрались в очередной игре. Ещё одного тренера сливают или это их предел? В любом случае будущего у таких игроков нет. Тому же Зениту на кой ... нужен Соболь с такой игрой?
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