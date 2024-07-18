Миранчук войдет в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков МЛС

Алексей Миранчук станет одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС, если перейдет в «Атланту Юнайтед». Об этом сообщил агент российского полузащитника Вадим Шпинeв.

Ранее сообщалось, что Миранчук перейдет в американский клуб из «Аталанты» за 11 миллионов евро.

«МЛС – лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдeт в пятeрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Любое решение Лeши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то всe будет оформлено. Предложение от «Атланты» пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнeр Джуффрида (Валерио, итальянский агент) отношения не имеет», – сказал Шпинeв.