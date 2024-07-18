В Okko не понимают, как «Матч ТВ» мог получить права на трансляции Ла Лиги

В компании Okko до сегодняшнего дня не знали, что права на показ Ла Лиги перейдут к «Матч ТВ», сообщает «Первый спорт». У платформы был действующий контракт до 2026 года.

В онлайн-кинотеатре пока не понимают, как права перешли к телеканалу – вероятно, компания, владевшая телеправами на Ла Лигу, тайно перепродала их «Матч ТВ».