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  • На Okko объяснили, как удалось договориться с Матерацци, Трезеге и Перейрой – они работали экспертами во время Евро-2024

На Okko объяснили, как удалось договориться с Матерацци, Трезеге и Перейрой – они работали экспертами во время Евро-2024

15 июля 2024, 19:34
6

Ведущая Okko Дарья Исаева высказалась о привлечении звездных экспертов на эфиры, посвященные Евро -2024 и Кубку Америки.

  • Во время турниров в студии Okko работали Марко Матерацци, Давид Трезеге и Альваро Перейра.

«За последний месяц было много вопросов о том, как Okko смог получить на Евро и Копу таких крутых и статусных гостей, как Давид Трезеге и Марко Матерацци. Лаконично об этом обмолвился сегодня Рома Гутцайт в итоговой студии по Евро и Копе: нужны деньги, связи и желание.

Это простая формула, чтобы получить многое в этой жизни, хоть и не всe. И в случае с приглашением звездных гостей (не только Давида и Марко, но и таких людей как Саво Милошевич, Виктор Гончаренко, Юрий Семин, Никита Ефремов, Альваро Перейра, Эктор Бракамонте) просто желания, связей и денег мало.

Глава видеосервиса Okko Сергей Шишкин и руководитель Okko Sport Олег Манжа поверили в идею создания большой спортивной студии на Евро с самыми статусными гостями в истории российского показа футбола и дали возможность воплотить ее в реальность.

Наш близкий друг Тимур Лепсая помог своими контактами.

Владимир Стогниенко всячески поддерживал всех сотрудников редакции и делился опытом.

И, конечно, Рома Гутцайт. Он скромничает, умалчивая о своей роли в этой истории. Но на правах человека, который на протяжении последних трех месяцев каждый день был свидетелем десятков, а то и сотен переговоров, решений Ромой проблем (начиная от того, что у кого-то из гостей потерялся багаж до подписания договоров) и много чего еще, я могу с уверенностью сказать, что ты не просто Папа футбола, ты Папа этого Евро в Okko!

В редакции ты учишь нас мыслить шире и во время этого Евро ты показал, насколько широко можно мыслить. Совершенно без границ. Это идея, которая не просто пришла тебе в голову. Ты ее отстоял и реализовал от и до. Без преувеличений.

Ром, без тебя всего этого просто не было бы.

Уже второй раз за полгода я говорю тебе фразу: я восхищаюсь тобой как никогда и никем.

От себя хочу сказать большое спасибо всем, кого упомянула в этом посте за то, что у нашей молодой редакции, большинству из сотрудников которой нет и 30, была возможность провести этот месяц так – работать с великими людьми. Для каждого из нас это был главный момент в карьере.

Это бесценно. Спасибо вам», – написала Исаева.

  • С августа Okko будет эксклюзивно в России транслировать еврокубки.
  • 27-летняя Исаева встречается с Гутцайтом, который старше ее на 10 лет.

Ведущая Okko выложила эротичные фото в колготках

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Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой
Чемпионат Европы
Комментарии (6)
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BRO_football
1721067092
Вообще плевать кого они там пригласили. Многие хотят бесплатную трансляцию матча смотреть, а не болтовню старых пердунов.
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MazaiNN
1721069086
..баный насос! Жора где ты был?
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