Канделаки поделилась эмоциями от Евро-2024

Бывший генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от Евро-2024.

В финале Испания победила Англию (2:1).

Англия ни разу не брала Евро.

Испания взяла трофей в 4-й раз.

«Вот и все друзья, «Красная фурия» закончила чемпионат без единого поражения. Хорватия, Италия, Албания, Грузия, Германия, Франция, и, наконец, Англия. Ямаль однозначно лучший игрок сегодняшнего вечера и будущая суперзвезда. Искренне жаль Кейна.

Что уже сейчас можно сказать о Евро 2024? Конечно же то, что громкие имена и цены на трансфер игроков не спасают команды от провалов. Футбольные фанаты не прощают слабость, вот и сборные Италии, Бельгии, Хорватии, Германии их ожиданий, мягко говоря, не оправдали.

Обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду в этот раз рыдал и терпел неудачи от матча к матчу. На наших глазах случилась история, но в этот раз уже трагическая – с 2004 года впервые у легенды футбола ни одного забитого гола на Евро.

Но главное открытие, удивление, шок, восторг и сенсация – сборная Грузии. Команда, сперва зачисленная в ряды андердогов, стала главным событием чемпионата. Кварацхелия, Микаутадзе, Мамардашвили прочно вошли в историю футбола, не только грузинского, но и мирового.

Невероятный евро, испанцы красавцы. Абсолютно заслужено!» – написала Канделаки.