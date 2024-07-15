Рой Кин прокомментировал победу сборной Испании на Евро-2024

Экс-игрок сборной Ирландии Рой Кин поделился мыслями по поводу победы Испании на Евро-2024.

«Сильнейшие победили и сегодня, и на всем турнире в целом. У них все прекрасно смикшировано: скорость, молодость, опыт. Есть и талант, и трудолюбие», – отметил Кин.

Испания в финальном поединке оказалась сильнее Англии (2:1) и завоевала золотые медали континентального первенства.

Испанцы выиграли все матчи на турнире.

Испанская сборная забила больше всех на турнире. В активе команды Луиса де ла Фуэнты 15 голов в 7 поединках Евро.

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