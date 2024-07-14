Пономарев оскорбительно высказался о Кукурелье

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев оценил защитника «Челси» и сборной Испании Марка Кукурелью перед финалом чемпионата Европы – 2024 с Англией.

«Для меня фаворитом решающего матча является сборная Англии. У испанской команды не очень сильная оборона. Особенно хочу отметить одного игрока из их команды. Лохматое чучело – Кукурелья. Он мне совсем не нравится. Он какая-то пародия на футболиста. Еще и играет в защите. Ну как он с таким ростом собрался бороться с английскими футболистами?» – сказал Пономарев.