Губерниев поделился прогнозом на финал Евро

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Англия обыграет Испанию в финале чемпионата Европы-2024
«Сегодня Англия станет чемпионом Европы по футболу! Испания проиграет! Такова футбольная жизнь!
Скоро, скоро Англия обыграет Испанию и станет чемпионом Европы! Это футбол, тут понимать надо…» – написал Губерниев.
- Финал Евро-2024 пройдет 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.
- Испания трижды выигрывала звание чемпионов Европы, лучшим результатом Англии является выход в финал.
Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»