Губерниев поделился прогнозом на финал Евро

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Англия обыграет Испанию в финале чемпионата Европы-2024

«Сегодня Англия станет чемпионом Европы по футболу! Испания проиграет! Такова футбольная жизнь!

Скоро, скоро Англия обыграет Испанию и станет чемпионом Европы! Это футбол, тут понимать надо…» – написал Губерниев.