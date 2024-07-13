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  • Генич заявил, что тратит здоровье, комментируя футбол на «Матч ТВ»

Генич заявил, что тратит здоровье, комментируя футбол на «Матч ТВ»

13 июля 2024, 18:36
9

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в интервью на ютуб-канале Василия Уткина раскрыл свою профессиональную психологию.

– В чем ты находишь мотивацию в своей профессии?

– В том, что я ее очень люблю. Я люблю футбол и то, чем я занимаюсь. Я в привилегированном положении, и, как говорил Юрий Альбертович Розанов, пока у тебя стоит на футбол, на свою работу, ты жив и занимаешься тем, чем должен заниматься.

Глобальной цели у меня нет. У меня как у самурая – нет цели, только путь. Выиграл раз [награду лучшему комментатору РПЛ] – приятно. Выиграл два – спасибо, хочется три.

Я выкладываюсь, готовлюсь к матчам, оставляю кусочек здоровья, жизни на матчах, и мне это нравится. И есть отдача, обратная связь. Она не всегда положительная, бывают дни, когда закрываешь комментарии в телеграме, уходишь в себя, принимаешь снотворное.

Переживания – это нормально. Если бы я наплевал на то, что думают аудитория, коллеги, близкие, то, наверное, надо было бы уже заканчивать. Поэтому моя цель – оставаться на этом уровне. Упасть очень легко.

  • Генич комментирует футбол с 2006 года.
  • До этого он играл за «Химки», «Амкар» и другие команды.
  • Генич – лучший комментатор прошлого сезона РПЛ.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (9)
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val69
1720885768
Бл, работяга... Если-бы всё так работали, кто ж вас бл. ей кормить то будет.
Ответить
Цугундeр
1720887060
Да ты Гонич..
Ответить
Romeo 123
1720888384
Что бы все так тратили здоровье как он
Ответить
nik55
1720888468
не скули-----иди рабочим на завод
Ответить
k611
1720888600
Не на шахте же он работает, вот там действительно здоровье подрываешь
Ответить
Иван Петров 1986
1720888787
Вы тратите здоровье, а слушать вас противно. Делайте выводы.
Ответить
SanInstructor
1720892688
бедняжка...
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