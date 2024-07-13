Генич заявил, что тратит здоровье, комментируя футбол на «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в интервью на ютуб-канале Василия Уткина раскрыл свою профессиональную психологию.

– В чем ты находишь мотивацию в своей профессии?

– В том, что я ее очень люблю. Я люблю футбол и то, чем я занимаюсь. Я в привилегированном положении, и, как говорил Юрий Альбертович Розанов, пока у тебя стоит на футбол, на свою работу, ты жив и занимаешься тем, чем должен заниматься.

Глобальной цели у меня нет. У меня как у самурая – нет цели, только путь. Выиграл раз [награду лучшему комментатору РПЛ] – приятно. Выиграл два – спасибо, хочется три.

Я выкладываюсь, готовлюсь к матчам, оставляю кусочек здоровья, жизни на матчах, и мне это нравится. И есть отдача, обратная связь. Она не всегда положительная, бывают дни, когда закрываешь комментарии в телеграме, уходишь в себя, принимаешь снотворное.

Переживания – это нормально. Если бы я наплевал на то, что думают аудитория, коллеги, близкие, то, наверное, надо было бы уже заканчивать. Поэтому моя цель – оставаться на этом уровне. Упасть очень легко.