Генич отреагировал на назначение комментатором финала Евро-2024

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о назначении на финал Евро-2024. Он будет работать на матче Испания – Англия вместе с Дмитрием Шнякиным.

«Был уверен, что назначение на большой матч этим летом или поздней весной точно меня настигнет. Понимал, после того как не получил ни один из финалов еврокубков, был готов к назначению на финал чемпионата Европы, кто бы там в этом финале ни сыграл, и кто бы ни был моим напарником.

Но выбор пары Генич – Шнякин абсолютно логичен и продиктован, наверное, и нашими частыми с Димой появлением в эфире в паре. Мы уже хорошо изучили и дополняем друг друга, что важно работы в паре чрезвычайно важно.

Плюс на групповой стадии эксклюзивно этот вариант работы был отработан на матче сборных Испании и Италии. Судя по реакции болельщиков, руководства, аудитории и соцсетей, наша работа, что называется, зашла.

Мне очень приятно, что в финале оказалась сборная Испании, наверное, в этом тоже есть какая-то своя логика. Либо Испания станет самой сильной европейской сборной, показывая самый красивый, самый активный и результативный футбол, либо мы прикоснемся своими голосами к истории английского футбола.

Потому что 60 лет почти сборная Англии ничего не выигрывает, но мы только и слышим, что Англия фаворит. Вот, может быть, именно под наш комментарий сборная Англии наконец-то впервые станет чемпионом Европы.

Это действительно будет классный матч и классный репортаж, в этом у меня нет никаких сомнений. Я уверен на все 100, что мы с Димой в своем нынешнем статусе и в нынешнем состоянии будем полностью соответствовать этой красивой и яркой афише финала чемпионата Европы по футболу», – сказал Генич.