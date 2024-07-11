Уоткинс: «Клянусь жизнями своих детей, я сказал Палмеру, что забью с его паса»

Английский форвард Олли Уоткинс прокомментировал свой гол в полуфинальном поединке Евро-2024 против Нидерландов (2:1).

«Невероятно, я ждал этого момента несколько недель. Потребовалось много тяжелой работы, чтобы достичь того, чего я достиг сегодня. Клянусь жизнями своих детей, я сказал Коулу Палмеру: «Мы выйдем сегодня на поле, и я забью с твоей передачи». Мы в финале, и это все, что имеет значение. Мы готовы к матчу с Испанией», – заявил Уоткинс.

28-летний англичанин Оли Уоткинс, играющий на позиции центрального нападающего, стал главным героем поединка с Нидерландами. Своим точным ударом на 90-й минуте игрок «Астон Виллы» принес англичанам победу.

В ассистентах выступил атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер.

Для Олли гол в ворота голландцев стал первым на Евро. Всего он провел на турнире в Германии 2 поединка. Палмер поучаствовал в 4 играх на Евро.

Англия в финале сыграет с испанцами, которые выиграли все 6 матчей.

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