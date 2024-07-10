Кейн оценил игру Испании на Евро-2024

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями по поводу игры Испании на Евро-2024.

«Испания проводит фантастический турнир. Кажется, им дается большая свобода действий на поле, молодым игрокам дается возможность самим распоряжаться мячом», – высказался Кейн.