Кейн оценил игру Испании на Евро-2024

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями по поводу игры Испании на Евро-2024.
«Испания проводит фантастический турнир. Кажется, им дается большая свобода действий на поле, молодым игрокам дается возможность самим распоряжаться мячом», – высказался Кейн.
- Испания уже дошла до финала Евро-2024.
- В первом раунде плей-офф испанцы одолели Грузию (4:1), отправив в их ворота четыре мяча.
- В следующем раунде дружина Луиса де ла Фуэнты оказалась сильнее Германии (2:1).
- В полуфинале Испания переиграла Францию (2:1).
- Всего в 6 играх у команды 6 побед. Испанцы забили 13 голов и пропустили всего 3 раза. Это первый финал испанской сборной с 2012 года.
Источник: Официальный сайт УЕФА