Евро-2024. Испания стала первым финалистом, одержав волевую победу над Францией (2:1)

Сборная Испании выбила Францию с чемпионата Европы.
Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла со счетом 2:1 и прошла в финал Евро-2024.
Первыми забили французы усилиями Рандаля Коло Муани, на что испанцы еще до перерыва ответили голами Ламина Ямаля и Дани Ольмо.
Испания поборется за трофей 14 июля либо с Англией, либо с Нидерландами.
Евро-2024. 1/2 финала
Испания – Франция – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Коло Муани, 9; 1:1 – Ямаль, 21; 2:1 – Ольмо, 25.
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Источник: «Бомбардир»