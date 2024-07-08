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  • Мората признался, что расстроен отношением болельщиков в Испании

Мората признался, что расстроен отношением болельщиков в Испании

8 июля 2024, 12:24

Нападающий сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мората высказался о критике в свой адрес.

– Я не несчастен, вовсе нет. Но в Испании мне действительно очень трудно чувствовать себя счастливым. В конце концов, все время что-то происходит. На днях я сделал жест в сторону журналистов – просто свистнул, – я думал, это останется между нами, но какой-то журналист опубликовал его...

– Не понимаю, о чем вы говорите, и я полагаю, что миллионы людей в Испании тоже не понимают.

– Это был просто жест, но некоторые люди, как всегда, воспользовались этим, чтобы меня раскритиковать. Как и в случае с вопросом о том, получил я желтую карточку или нет, некоторые люди говорили: «Надеюсь, ему ее дадут». Или: «Без него мы играем лучше». Даже когда дела идут хорошо.

– Вы молоды, красивы, богаты, у вас замечательная жена и дети... На что вам жаловаться?

– Я знаю, но иногда мне бывает трудно. Таков мой характер. Я всегда счастлив, когда возвращаюсь домой, но на людях я чувствую себя так, будто я голый – возможно, это не позволяет мне выкладываться полностью. В Испании часто бывает очень тяжело, потому что одни всегда благодарят, а другие [критикуют].

– Выходит, что вы чувствуете себя счастливее за пределами Испании.

– Да, определенно. Я говорил об этом много раз. Прежде всего потому, что люди уважают меня. В Испании не уважают никого и ничего.

– Вы не боитесь стать мемом? Что про вас будут говорить: «Он всегда жалуется»?

– Так было с тех пор, как я покинул «Реал», меня это совершенно не беспокоит.

– Вы действительно думаете, что вас не любят?

– Вы знаете, что происходит? Вы не живете моей жизнью. Когда я путешествую с семьей, все хорошо ко мне относятся. Но когда я езжу с командой, все совершенно иначе.

Послушайте, на днях кто-то сказал, будто я плакал, потому что мне показали желтую карточку. Что за чушь? Я плакал, потому что моя сборная, где я капитан, вышла в полуфинал. Я никогда не стал бы критиковать человека, который плачет из-за этого. Меня критикуют, хотя я готов отрезать себе руку, чтобы выиграть Евро.

– Вы стремитесь изменить это или уже смирились?

– Нет, ни за что. Я стараюсь получать удовольствие от этого турнира, который может стать для меня последним в сборной. Как бы там ни было, в будущем это произойдет. Возможно, когда-нибудь по мне даже будут скучать.

С каждым днем момент расставания становится все ближе, поэтому я наслаждаюсь этим. Вот почему я плачу и буду плакать, что бы ни случилось дальше, к лучшему это или к худшему.

  • 31-летний Мората принял участие во всех матчах сборной Испании на текущем Евро-2024 и отметился 1 забитым мячом.
  • Полуфинал Испания – Франция пройдет 9 июля и начнется в 22:00 мск.

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Источник: El Mundo
Чемпионат Европы Испания Мората Альваро
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