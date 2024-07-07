Стогниенко заявил о пробеле в правилах исполнения пенальти

Комментатор Okko Владимир Стогниенко выразил недовольство правилами исполнения пенальти.
- Свой пост журналист опубликовал после серии пенальти в 1/4 финала Кубка Америки Уругвай – Бразилия (0:0, 4:2 по пенальти).
«Меня никто не спрашивал, конечно. Но все же есть предложение.
Давайте либо отменим правило, по которому при пенальти перед самым ударом паузу делать нельзя.
Либо начнем это правило соблюдать», – написал Стогниенко.
- Уругвай в полуфинале встретится с Колумбией.
- Команда не брала Кубок Америки с 2011 года.
Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко